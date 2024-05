To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, istotnej dla rozliczeń kosztów upadłości, w tym wypadku spóźnionych zgłoszeń roszczeń wierzycieli upadłego. Kwestia ta wynikła po ogłoszeniu upadłości Władysława N. jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. W postępowaniu tym sędzia komisarz zakwestionował złożone przez syndyka sprawozdanie z działalności, jak też rachunkowe. Chodziło m.in o zaliczenie wydatku 4,8 tys. zł na poczet obsługi administracyjno-biurowej syndyka wspólnych zgłoszeń wierzytelności oraz 87 zł za przejazd taksówką do sądu celem złożenie pisma procesowego w biurze podawczym sądu (dotyczącego N.), w sytuacji kiedy mógł wysłać jej pocztą. Co się tyczy pobrania opłaty ma poczet obsługi spóźnionych zgłoszeń, to nie ma ono uzasadnienia, gdyż syndyk pobiera comiesięczne opłaty za obsługę administracyjno-biurową, a w preliminarzu wydatków podał 144 tys. zł, więc byłoby to podwójne wynagrodzenie — wskazał sędzia komisarz.

Zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego. Kto je płaci i ile wynoszą

Przypomnijmy, że w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w ciągu 30 dni. Po tym terminie nadal mogą je zgłaszać, ale wtedy muszą uiszczać opłatę, czyli tzw. zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego (nawet jeżeli opóźnienie powstało bez ich winy), w wysokości 15 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 było to 1010,49 zł.

Rozpatrując zażalenia syndyka, trzyosobowy skład warszawskiego sądu upadłościowego (sędziowie Piotr Pełczyński, Małgorzata Gołębiowska i Tomasz Pisarski) powziął wątpliwości przede wszystkim co do tych kosztów administracyjno-biurowych syndyka wynikłych ze zgłoszenia wierzytelności po terminie. W efekcie zapytał SN, czy wchodzą w skład masy upadłości i czy ich wydatkowanie podlega kontroli sędziego-komisarza. Jak zauważył przyjęcie, że środki te nie wchodzą do masy upadłości i nie podlegają kontroli mogłoby prowadzić do sytuacji, w której syndyk uzyskuje zaliczkę na koszty postępowania od Skarbu Państwa i jednocześnie to wynagrodzenie.

Syndyk uzyskuje ryczałt, ale też ponosi ryzyko finansowe