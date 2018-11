Polska refunduje co trzecią nowoczesną terapię onkologiczną

Połowa terapii rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO) nie jest dostępna dla polskich pacjentów. Poziom refundacji nowoczesnych leków w Polsce nowy portal Oncoindex.org ocenia na – 71.

Polscy pacjenci sprawdzą poziom refundacji terapii onkologicznych. Oncoindex.org, nowe narzędzie pozwalające na monitorowanie dostępu polskich pacjentów do terapii onkologicznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W ramach projektu Fundacja Onkologiczna Alivia cyklicznie zleca analizę zbieżności schematu leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) z wytycznymi przez Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (European Society for Medical Oncology, ESMO). Jak wynika z Oncoindeksu, na 88 leków w naszym kraju refundowane są tylko 44. 33, czyli 29 proc., refundowanych jest w programach lekowych, podlegających ścisłym kryteriom, które nie zawsze odpowiadają wskazaniom medycznym, lecz wynikają z limitów budżetowych. Koszty 15 (17 proc.) NFZ pokrywa całkowicie.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Refundacja a proces oceny leków na nowotwory: Leczenie raka trzeba unowocześnić

Oncoidnex może mieć wartość od -100 do 0. Wartość -100 oznacza, że pacjenci w ogóle nie mają dostępu do terapii zalecanych przez ESMO, 0 – że mają dostęp do nich wszystkich. Wynik Polski: -71 nie stawia jej w najlepszym świetle. Fundacja Alivia określa go jako poziom długu polskiego państwa wobec pacjentów onkologicznych, w efekcie którego kilkadziesiąt tysięcy Polaków cierpi i umiera przedwcześnie.

Analiza obejmuje 10 guzów litych i 10 chorób hematoonkologicznych (w ramach ośmiu wskazań), które są najczęstszymi przyczynami zgonów pacjentów onkologicznych w Polsce i odpowiadają łącznie za 70 proc. śmierci. W obliczeniach wykorzystano dane Krajowego Rejestru Nowotworów.

- Dane dotyczące dostępności terapii onkologicznej w Polsce publikowaliśmy już dwukrotnie: w 2015 r. i 2017 r. Teraz stworzyliśmy precyzyjne narzędzie, które będzie stale aktualizowane – mówi prezes Alivii Bartosz Poliński.

Twórcy narzędzia podkreślają, że pozwoli ono także na obserwację trendów i ocenę polityki lekowej państwa. Poprawiająca się wartość wskaźnika, który z -73 w marcu 2017 r. wzrósł do -68 w lipcu 2018 r. pokazuje, że dzięki udostępnianiu pacjentom nowych terapii sytuacja może ulec poprawie.