Miasta pięknieją na święta

Kraków rozświetlą dziś świąteczne iluminacje. Po południu na Rynku Głównym zabłysną światełka na największej i najpiękniejszej choince w mieście. Także w Łodzi zostanie odpalona dziś iluminacja na ul. Piotrkowskiej.

Cztery tygodnie do świąt Bożego Narodzenia. Ich atmosferę powoli czuć w sklepach i na ulicach polskich miast.

Poniżej dalsza część artykułu

Kolędnicy przy Mickiewiczu

Dziś w Krakowie rozświetlą pierwsze świąteczne iluminacje. O godz. 17 na Rynku Głównym zostanie zapalona największa choinka w mieście.

Na 15-metrowym drzewku rozbłyśnie 26 tys. diod. Choinka będzie przystrojona elementami nawiązującymi do domowych choinek, gdzie ozdoby w formie pawich oczek i migoczących świeczek wplatają się w białe, zimne oświetlenie, pokrywające powierzchnię gałęzi.

Całość zwieńczona jest przestrzenną gwiazdą w białym, ciepłym kolorze – dla uzyskania odpowiedniego odcięcia kolorystycznego.

Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano gry i zabawy na scenie przy choince. A w świąteczny nastrój wprowadzi nas zespół Enej, który wystąpi o godz. 16.30 na scenie głównej targów bożonarodzeniowych.

W Krakowie ruszają dziś targi bożonarodzeniowe. Na Rynku Głównym sprzedawcy otworzą swoje kramy, na których będą królowały świąteczne ozdoby, odzież oraz rękodzieło.

Dodatkowo na stoiskach będzie można spróbować potraw z grilla, staropolskich pierogów, rozgrzewających zup czy niezastąpionego chleba ze smalcem.

Na miłośników małego co nieco czekają prażone orzechy, pieczone kasztany oraz świąteczne ciasteczka i pierniki.

Przy pomniku Adama Mickiewicza spotkają się twórcy szopek. Najbarwniejszym elementem będzie korowód kolędników.

Zaplanowano również pokaz „Dziadów polskich", inspirowanych dramatem Mickiewicza. Na cokole pomnika wieszcza pojawią się dziady: proszalne, śpiewające ballady, weselne, pogrzebowe, kościelne.

Korowód ze św. Mikołajem

Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy rusza dziś na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. - Nieliczni wystawcy pozostaną bezpośrednio na Piotrkowskiej natomiast większość stoisk handlowych jak i atrakcje: domek św. Mikołaja, piernikowa chata, scena, tor do „snowtubingu", wygodne strefy konsumpcji dla klientów ustawione zostaną wewnątrz pasażu Schillera –podaje łódzki ratusz.

Sam pasaż ma się zapełnić girlandami i magicznymi lampkami, które już z daleka przykują uwagę każdego przechodnia. Innowacją w tym roku będzie specjalny świąteczny mapping a także umieszczony w pobliżu sceny ekran wyświetlający filmy i zimowe wydarzenia sportowe.

Zwiększono również rozmiary sceny, na której odbywać się będą koncerty, pokazy, konkursy i przedstawienia. Scena umieszczona zostanie wewnątrz pasażu a w jej pobliżu znajdować się będą wygodne strefy dla klientów z miejscami do siedzenia.

Dziś o godz.17 ma być odpalona iluminacja na ul. Piotrkowskiej. Składa się ona z 180 elementów, a przewieziono ją do Łodzi pięcioma tirami.

Łańcuch świetlny będzie miał aż 54 kilometry czyli tyle ile wynosi odległość w linii prostej z Łodzi do Sieradza.

W tym roku podziwiać będzie można świetlne girlandy nad głowami spacerujących, utrzymane w stylu retro – jednym z najmodniejszych w tym sezonie trendów pośród świetlnych dekoracji na świecie, przywieszki oraz dekoracje latarni, efektowne elementy wolnostojące, w tym 3-metrowy fotel świętego Mikołaja razem z podnóżkiem oraz 4-metrowe świetlne bramy w kształcie gwiazd.

Jak co roku – napis #KOCHAMŁÓDŹ stanie u zbiegu ulic Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego oraz kompozycja złożona z trzech bombek z siedziskiem przy Piotrkowskiej 30, czyli przed budynkiem „Magda".

- Plac Wolności, gdzie nastąpi oficjalny start jarmarku i iluminacji zdobi 21-metrowa choinka, ozdobiona bombkami w kolorach logo Łodzi wraz z leżącymi pod nią wielobarwnymi rozświetlonymi prezentami – tłumaczą łódzcy urzędnicy.

Po życzeniach od prezydent miasta nastąpi odpalenie iluminacji, a później korowód ze św. Mikołajem w konnym zaprzęgu, skrzatami, elfami i aniołami na szczudłach wyruszy z pl. Wolności na Piotrkowską. W pasażu Schillera odbędzie się o godz.17 koncert.

Świąteczne zbiórki

Także w Gdańsku na Targu Węglowym rozpocznie się dziś doroczny przedświąteczny jarmark. - Atrakcji nie zabraknie tu dla nikogo. Jego sercem będzie, tradycyjnie już, Anielski Młyn z ruchomymi figurami Trzech Króli, Świętej Rodziny, aniołów i świętych, a w zabytkowych wnętrzach Wielkiej Zbrojowni znajdą się stoiska z rzemiosłem i rękodziełem – wyliczają gdańscy urzędnicy.

Zapraszają też do Łosia Lucka, który będzie przemawiał do obecnych ludzkim głosem, mruczał i... opowiadał "suchary".

Najbardziej kolorowo ma być przy Choince Młodych Gdańszczan, najbardziej bajecznie w zaprzężonej w dwa renifery Zaczarowanej Karecie, a prawdziwą zimę będzie można poczuć przy Górce Lodowej z torami saneczkowymi, która pojawi się w tym roku na terenie Forum Gdańsk.

W trakcie którego jarmarku organizowane będą także akcje charytatywne. Jedna z nich "Mikołaju, nie pękaj!" będzie przeznaczona na kościół św. Mikołaja w Gdańsku. Pod koniec października okazało się, że tej jednej z najpiękniejszych i zachowanych po II wojnie światowej świątyń grozi katastrofa budowlana.

Trwają jeszcze badania i analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną niebezpiecznych pęknięć w ścianach i podłodze budynku, to już rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na prace zabezpieczające i remontowe, które trzeba będzie wykonać w tym zabytku.

Datki będą zbierane m.in. na jarmarku do wielkiej skarbony, która stanie w Wielkiej Zbrojowni. Będzie można też kupić specjalny kubek - pamiątkę z Jarmarku. Z każdym zakupionym kubkiem na rzecz Kościoła Św. Mikołaja przekazywana będzie jedna złotówka.

Na Targu Węglowym wesprzeć też będzie można również podopiecznych Fundacji Hospicyjnej. Akcja odbywać się będzie pod hasłem: "Anieli grają dla Hospicjum!", a zebrane środki przeznaczone zostaną na wypoczynek dla dzieci osieroconych.

Warszawa poczeka tydzień

Na placu Zamkowym w Warszawie stoi już choinka, a iluminacje na ulicach zaczęły pojawiać się już na początku listopada.

- Prace przy montażu świetlnych ozdób są już na ostatniej prostej – zapewniają stołeczni urzędnicy. Podkreślają, że montaż iluminacji jest pracochłonnym procesem.

Na placu Zamkowym stanęła już choinka, która jest najważniejszym symbolem iluminacji. Świąteczne drzewko ma niemal 27 metrów i zupełnie nowe ozdoby.

Warszawska iluminacja świąteczna jest największą w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie.

- Gdyby miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia. Dekoracje składają się z blisko 4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED i prawie 1300 elementów dekoracyjnych – iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących – wyliczają urzędnicy.

Inauguracja iluminacji w stolicy będzie miała miejsce za tydzień, w sobotę, 8 grudnia, zaraz po zapadnięciu zmroku.

ARTYKUŁY POWIĄZANE