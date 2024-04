Rzecznik, który z urzędu monitoruje i wspiera realizację zasady równego traktowania w Polsce, postulował usunięcie transseksualizmu z listy chorób uniemożliwiających czynną służbę wojskową, które wymieniał załącznik do rozporządzenia MON z 24 stycznia 2018 r. ws. orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Transpłciowość to nie choroba

W wystąpieniu do MON z 14 maja 2020 r. RPO podnosił, że od 2018 r. transpłciowość, w tym transseksualizm, nie widnieją na liście zaburzeń psychicznych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia. W maju 2019 r. Zgromadzenie Ogólne WHO jednomyślnie przyjęło nową klasyfikację, zobowiązując tym samym państwa członkowskie, w tym Polskę, do jej wdrożenia.

Tymczasem MON w najnowszym rozporządzeniu z 25 marca 2024 r. (weszło w życie 28 marca 2024 r.) ponownie wymienia „transseksualizm" i „obojnactwo" jako choroby i ułomności będące podstawą do orzeczenia przez komisję kategorii „E" lub „N", oznaczających całkowitą, trwałą lub czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej.

Okazuje się, że „transseksualizm" i „obojnactwo" widnieją w wykazie chorób lub ułomności uwzględnianych przy orzekaniu o zdolności do służby wojskowej oraz służby poza granicami państwa, a także o ograniczonej zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych RP i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz warunkach orzeczenia o tych sprawach (załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz w wykazie chorób i ułomności uwzględnianym przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w rodzajach wojsk i służb oraz na stanowiskach służbowych i funkcjach wojskowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych oraz warunkach orzekania w tych sprawach (załącznik nr 2 do rozporządzenia).