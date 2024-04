Jurij Grygorenko, główny analityk agencji zatrudnienia Gremi Personal, który już od 12 lat mieszka w Polsce, ocenia, że niewielu pracujących w Polsce Ukraińców zdecyduje się na mobilizacyjną rejestrację. Ci, którzy chcieli walczyć już wrócili do kraju - dodaje Grygorenko. Chociaż analityk Gremi Personal nie przewiduje teraz gwałtownego odpływu ukraińskich mężczyzn, zwraca uwagę na ryzyko przejścia części z nich do szarej strefy. Ci, którzy się nie zarejestrują i nie będą mieli możliwości przedłużenia dokumentów pobytowych, stracą też prawo legalizacji pracy, co wypchnie ich do szarej strefy. W Polsce, albo w innych krajach.

Ukraińcy ruszą na Zachód?

Podobne obawy ma Rafał Mróz, dyrektor operacyjny agencji zatrudnienia EWL Group. Według niego, brak możliwości legalnego pobytu i zatrudnienia ukraińskich mężczyzn w Polsce może pociągnąć za sobą odpływ legalnych pracowników z Ukrainy do innych państw. Zdaniem Mroza, migrant, któremu zagraża nielegalny pobyt, może zadać sobie pytanie: jeżeli już ryzykować i pracować nielegalnie – to dlaczego w Polsce a nie w państwach zachodnich, gdzie zarobki są trzykrotnie wyższe niż tutaj?

- Obydwa te scenariusze (nielegalna praca w Polsce lub wyjazd z Polski) będą oznaczać zmniejszenie liczby legalnie pracujących migrantów z Ukrainy, a także skurczenie się przychodów z podatków i składek ZUS od legalnie pracujących ukraińskich obywateli — ocenia dyrektor w EWL Group.