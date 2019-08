Pomorskie: 13-letni chłopcy podejrzani o bestialskie zabicie jeża

- Rzeczywiście otrzymaliśmy takie zgłoszenie i policjanci, którzy udali się na miejsce przesłuchali świadków, którzy twierdzili, że doszło do znęcania się i zabicia jeża - powiedział w rozmowie z "Expressem Kaszubskim" Artur Socha, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach.

- Policjanci zbierają w tej chwili materiał dowodowy w tej sprawie. Czekamy na opinię lekarza weterynarii. Wówczas zostanie podjęta decyzja o dalszym toku postępowania - dodał rzecznik. - Zabezpieczono truchło, które zostało przekazane do badań. Ich wyniki pozwolą określić co było przyczyną śmierci zwierzęcia - zapowiedział Socha.

Według relacji świadków, trzynastolatkowie mieli kopać zwierzę, a następnie zabić je cegłą. Jak informuje Radio Gdańsk, zebrane dowody przekazano już do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Kartuzach.

Osoby pełnoletnie za znęcanie się i zabicie zwierzęcia mogą trafić do więzienia na okres od trzech miesięcy nawet do pięciu lat. Nieletni mogą natomiast trafić do poprawczaka lub pod nadzór kuratora.