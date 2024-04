Zostajesz zatrzymany przez policję lub prokuraturę, która podejrzewa Cię o popełnienie przestępstwa. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo lub dochodzenie, jesteś poddawany przesłuchaniu. Ostatecznie jednak, zamiast usłyszeć zarzuty, zostajesz zwolniony do domu. Chciałbyś móc zajrzeć teraz w akta sprawy, by zobaczyć, o co cię podejrzewano i jakie czynności przeprowadzono przed zwolnieniem? Niestety, prawo na to nie zezwala. Brak jest jednak także przepisu, który by takiego dostępu zabraniał.

RPO: dostęp do akt policji i prokuratury, gdy nie padły zarzuty

Jest to bardzo niejasna sytuacja, o której alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Mamy do czynienia z luką prawną — sytuacją, w której przepis wprawdzie nie zabrania dostępu do akt, ale brak jest przepisu wyraźnie na to zezwalającego. Tym samym, policja lub prokuratura może zasłaniać się brakiem takiego przepisu i nie przekazywać nam akt do wglądu. Z taką sytuacją spotkał się obywatel — zatrzymany i zwolniony następnego dnia — który zgłosił się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 156 kodeksu postępowania karnego, stronom postępowania przygotowawczego udostępnia się akta sprawy i zezwala m.in. na wykonywanie ich odpisów. Problem w tym, że status strony w postępowaniu przygotowawczym przysługuje osobie, która usłyszała zarzuty. W opisywanej sytuacji nie można więc posługiwać się powyższym przepisem.

RPO Marcin Wiącek: potrzeba nowego przepisu w postępowaniu karnym

Konieczna jest, jak wskazuje RPO, zmiana prawna i wprowadzenie nowych przepisów.