Szwecja: 90-latek dokarmiał koty. Teraz ma za to zapłacić

Cierpiący na demencję 90-latek z Nortbotten, który pięć lat temu zaczął dokarmiać dziką kotkę, której wkrótce urodziły się młode, które mężczyzna również dokarmiał, ma teraz zapłacić 241 tysięcy koron szwedzkich (równowartość niemal 100 tysięcy złotych) za wyłapanie i uśpienie dzikich kotów przez firmę wynajętą przez lokalne władze - informuje thelocal.se.

Sprawą zajmuje się obecnie rządowa agencja Kronofogdemyndigheten, zajmująca się sprawami długów.

Poniżej dalsza część artykułu

Przyjaciele 90-latka podkreślają, że ona sam nie zdaje sobie sprawy z całej sytuacji, ponieważ cierpi na demencję. Mimo iż koty zostały wyłapane, 90-latek nadal wystawia im jedzenie.

Firma, którą władze wynajęły do wyłapania kotów podkreśla, iż poniosła koszty związane z wyłapaniem kotów i uśpieniem ich, które teraz powinny zostać pokryte przez 90-latka. Mężczyzna otrzymywał wezwania do zapłaty, ale - jak twierdzą jego znajomi - nie rozumiał, że zobowiązują go one do zapłacenia firmie pieniędzy.

Kronofogdemyndigheten na poczet długu zajęła środki z funduszu emerytalnego 90-latka.

Teraz mężczyzna ma być pozbawiony środków do życia. Jeden z jego przyjaciół ubolewa, iż żaden przedstawiciel władz nie wyjaśnił mu zaistniałej sytuacji.

Rzeczniczka władz miejskich odmówiła komentarza w tej sprawie.