Wielka Brytania zwróci cztery włócznie potomkom rdzennych mieszkańców Australii

Cztery włócznie to wszystko, co pozostało z około czterdziestu, które James Cook i jego załoga zabrali ludowi Gweagal, jednemu z plemion Aborygenów, które od tysięcy lat zamieszkiwało tereny w pobliżu dzisiejszego Sydney. Cook i jego załoga w 1770 r. jako pierwsi znani Europejczycy dotarli do wschodniego wybrzeża Australii.

Włócznie mają ważną role. Tradycja i praktyki kulturowe

Włócznie zostały podarowane Trinity College w Cambridge przez Johna Montagu, wraz z innymi przedmiotami z podróży Cooka przez Pacyfik. Od początku XX wieku włócznie znajdują się w uniwersyteckim Muzeum Archeologii i Antropologii. W trakcie specjalnej ceremonii w Cambridge włócznie zostały przekazane potomkom rdzennej ludności,

"Włócznie stanowią ważne połączenie z naszą przeszłością, naszymi tradycjami i praktykami kulturowymi, a także z naszymi przodkami” - stwierdziła w oświadczeniu Noeleen Timbery z Lokalnej Rady Ziemi Aborygenów La Perouse.

Walka o zrabowane dzieła przez odkrywców i kolonizatorów

Rdzenni mieszkańcy z całego świata od lat walczą o odzyskanie dzieł zrabowanych przez odkrywców i kolonizatorów, i wreszcie odzyskują część skarbów. Podobnie ma się sytuacja z brązami z Beninu, które zostały zwrócone Nigerii przez organizacje niemieckie i brytyjskie. Tymczasem Holandia przekazała kamienie szlachetne, srebro i złotą biżuterię swoim byłym koloniom azjatyckim w Sri Lance i Bali.