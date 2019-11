Rzekomy specjalista od Pawłowicz tym razem nie zasądzi

Jego nazwisko głośne stało się we wrześniu. Wtedy RMF FM podało, że Pawłowicz jako członkini Krajowej Rady Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała awans Świderskiego. A ten, jak zauważyła rozgłośnia, prowadził aż dwie sprawy z jej powództwa i wydał wyroki korzystne dla posłanki. Obie dotyczyły obelg szefa WOŚP Jerzego Owsiaka. W jednej nakazał mu przeproszenie posłanki, w drugim warunkowo umorzył postępowanie, nakazując szefowi WOŚP wpłatę 3 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Tę informację szybko sprostowało Ministerstwo Sprawiedliwości. „Trzy sprawy nie mogły zostać przydzielone sędziemu poprzez losowanie, ponieważ trafiły do sądu w okresie od 1 września do 4 października 2017 r., a więc na kilka miesięcy przed wprowadzeniem Systemu Losowego Przydziału Spraw Sędziom" – oświadczyło. Wyjaśniło, że trafiły do jednego sędziego, bo wpłynęły w podobnym okresie, a Świderski dopiero rozpoczynał pracę w tym sądzie i miał tzw. czysty referat.