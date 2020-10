Koronawirus jeszcze powiększy deficyt talentów

- Wraz z Covid-19 pojawiły się nowe zapotrzebowania na talenty, a transformacja cyfrowa przyspieszyła w zawrotnym tempie. Jeśli dodamy do tego rosnący tech talent gap, to znalezienie odpowiednich pracowników ,,na całe życie’’ i tylko dla siebie staje się niezwykle trudne – mówi Przemek Berendt, prezes firmy Talent Alpha (specjalizuje się w outsourcingu IT), komentując jej najnowszy raport „From Headcount to Skill Count” (czyli od załogi do puli kompetencji).

Poniżej dalsza część artykułu