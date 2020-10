Niemcy. Prawo do pracy w domu przez 24 dni w roku

Minister pracy Hubertus Heil chce ułatwić pracownikom pracę zdalną i zagwarantować im prawo do 24 dni takiej pracy w roku. Pandemia koronawirusa pokazała, że „mobilna praca jest możliwa w większym stopniu niż przypuszczaliśmy" – powiedział socjaldemokrata w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”. Planowane prawo do wykonywania pracy z domu powinni mieć pracownicy tam, „gdzie jest to możliwe" – dodał.

