W Nowym Jorku zdewastowano pomnik ks. Popiełuszki

Dochodzenie w sprawie zniszczenia pomnika prowadzi nowojorski oddział policji ds. przestępstw na tle nienawiści. Zaapelowano o pomoc osób, które dysponują cennymi informacjami.

Wokół pomnika nieznani sprawcy porozrzucali śmieci. Na samym pomniku pojawiły się antypolskie hasła. Na miejscu interweniował m.in. konsul generalny RP Adrian Kubicki.

We are vigorously investigating the vandalism of the statue of Jerzy Popiełuszko, a Polish priest murdered in1984 due to his work in Poland's Solidarity Movement. We are very aware of the significance to the @NYPD94Pct Polish community. If you have any info ??1-800-577-TIPS(8477) pic.twitter.com/3wsKl9bxWF