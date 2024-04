Chciała wyłudzić kredyt na zmarłego. Przyprowadziła go do banku

Według policji kobieta próbowała zaciągnąć pożyczkę o wartości 3000 dolarów, w jednej z placówek banku Itau Bank w Rio de Janeiro. Pożyczka została już zatwierdzona przez bank, ale nadal wymagała zgody starszego mężczyzny.

Reklama

Kobieta próbowała podpisać dokument za zmarłego

Na filmie nakręconym przez pracownika banku i udostępnionym w mediach społecznościowych widać, że starszy mężczyzna nie odpowiada. Mężczyzna usadowiony był na wózku, jego ramię było bezwładne, a głowa ciągle opadała.

Kobieta mimo to przy użyciu jego bezwładnej ręki próbowała podpisać dokument. Jednocześnie mówiąc do niego: - Musisz to podpisać. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma mowy, abym zrobiła to za ciebie. To musisz być ty. To, co miałam zrobić, już zrobiłam.

Mężczyzna nie „czuł” się najlepiej. Wezwano pogotowie

Jeden z pracowników banku miał stwierdzić, że widocznie starszy mężczyzna nie czuje się najlepiej, z czym zgodził się drugi pracownik. Następnie pracownicy banku zdecydowali się wezwać karetkę. Kiedy na miejsce przybyli ratownicy medyczni, stwierdzili, że mężczyzna nie żył od kilku godzin i musiał już nie żyć, gdy przybył do banku.

Policja wciąż stara się ustalić związek między kobietą a nieżyjącym mężczyzną. Zupełnie inne zdanie na temat wydarzeń, które miały miejsce w placówce banku ma prawnik rodziny.