Larry Nassar - jak lekarz przez 29 lat molestował gimnastyczki

Przez prawie 30 lat lekarzem reprezentacji USA był Larry Nassar, który cieszył się bardzo dużym uznaniem w środowisku. Na ogół pałano do niego wielką sympatią, szanowano rzeczywiste medyczne zasługi. W słabszych chwilach wspierał, rozumiał i był przyjacielem. To wszystko pokazywało, jakim był mistrzem manipulacji.

Za kurtyną kryła się twarz pedofila. Tak bardzo potrafił zamaskować swoje czyny, że molestowane przez niego zawodniczki nie zdawały sobie sprawy z tego, co zostaje im wyrządzane. To wszystko za sprawą młodego wieku i zaufania do Nassara. Na ogół panowało przekonanie: "Skoro Larry twierdzi, że to terapia, widocznie tak ma być". Lubiły go odwiedzać, bo był jedyną sympatyczną osobą dorosłą w całym gronie USA Gymnastics. Co więcej, dużo molestowanych zawodniczek myślało, że im naprawdę pomaga i polecały go innym.

Były jednak dziewczyny, które czuły, że coś jest nie tak, a "terapie" Nassara nie mają nic wspólnego z medycyną, czuły, że zostały skrzywdzone. Gdy próbowały nagłośnić sprawę, wpajano im, że widocznie źle rozumieją poczynania lekarza, bo przecież jemu nie można nic zarzucić. Taki tok rozumowania panował przez około ćwierć wieku. Przez ten czas wyszło kilka afer związanych z tą sprawą, ale pozycja medyka była tak wysoka w federacji, komitecie i na uniwersytecie, że zatuszowanie ich było błahostką. Szacuje się, że Larry Nassar i inni członkowie USA Gymnastics mogli dopuścić się nawet 500 przypadków molestowania seksualnego.

- W 2015 roku Larry przeprowadzał mi zabiegi na plecy. Robił mi to w pomieszczeniu, w którym przechodziłyśmy masaże. Czułam się zdezorientowana. Nie rozumiałam tego, ale coś mi nie pasowało. Od dziecka chodziłam do fizjoterapeutów, ale z czymś takim nigdy się nie spotkałam. Zwróciłam się do Aly Raisman (olimpijki z USA), bo się przyjaźniłyśmy. Ona miała z nim wcześniej do czynienia. Spytałam się, czy jej też tak robi i czy to normalne. Potwierdziła - opowiada Maggie Nichols.

