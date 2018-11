Korea Płd.: Założyciel Kościoła skazany za gwałcenie wiernych

75-letni pastor Lee Jae-rock, założyciel protestanckiego Manmin Central Church w Seulu, został skazany na 15 lat więzienia za zgwałcenie ośmiu wiernych swojego Kościoła, do którego należało ok. 130 tys. osób - informuje BBC.

Lee Jae-rock nie przyznał się do winy.

Ofiary pastora twierdzą, że Lee Jae-rock mówił o swoich "boskich mocach" i dodają, że czuły się zmuszone robić to, o co prosił ponieważ - jak cytuje BBC - "on był bogiem".

Przez wiele organizacji chrześcijańskich Kościół Lee Jae-rocka był uważany za sektę.

Pastor założył swój Kościół w 1982 roku. Początkowo miał tylko 12 wiernych, ale liczba osób należących do jego wspólnoty szybko rosła. Na stronie internetowej Kościoła Lee Jae-rock miał obiecywać wiernym dokonywanie cudów.

W maju 2018 roku Lee Jae-rock został jednak aresztowany. Wcześniej trzy kobiety oskarżyły go o to, że zaprosił je do swojego mieszkania a następnie zmusił do uprawiania seksu. Kobiety nie były w stanie mu odmówić ponieważ - jak mówiła jedna z nich - był "więcej niż królem, był bogiem".

Do momentu aresztowania pastora o gwałty oskarżyło osiem kobiet.

Sąd ustalił, że Lee molestował i gwałcił kobiety należące do jego Kościoła "dziesiątki razy".

Sędzia Chung Moon-sung wydając wyrok podkreślił, że przez swoje kazania pastor "bezpośrednio lub pośrednio sugerował, iż przemawia przez niego Duch Święty". Wierni mieli uwierzyć, że "był bóstwem, które posiada boską moc".

Obrońcy pastora utrzymywali, że kobiety oskarżające go mszczą się za to, że zostały ekskomunikowane.