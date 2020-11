Jak rozliczyć przychody z umowy barterowej na reklamę w internecie Adobe Stock

Radosław Urban

W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do bezgotówkowej wymiany towarów i usług. W szczególności dotyczy to usług reklamowych świadczonych przez osoby aktywne w internecie – blogerów, vlogerów, influencerów, którzy otrzymują określony produkt na własność w zamian za to, że będą go reklamować na swoich stronach internetowych. Jak powinno wyglądać rozliczenie takich transakcji na gruncie podatków dochodowych?