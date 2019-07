Rozliczenie podatkowe Ukraińców i Białorusinów

Choć zatrudnienie Ukraińców i Białorusinów to już norma w polskich firmach, to ich rozliczenie nadal nie jest proste. Ostatnie interpretacje podatkowe pokazują jednak, że skarbówka postanowiła odciążyć przedsiębiorców. Zgadza się, by firmy rozliczały zagranicznych pracowników na podstawie złożonych przez nich oświadczeń. Nie wymaga już certyfikatów rezydencji.

Poniżej dalsza część artykułu