CIT: jak zakwalifikować wydatki na budowę prototypu - interpretacja podatkowa

Wnioskodawca będący polską spółką podpisał umowę na dofinansowanie budowy prototypu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z umową podpisaną z PARP wnioskodawca nie może sprzedać prototypu przez okres trzech lat. W związku z tym prototyp został zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych i jest co miesiąc amortyzowany w księgach rachunkowych.

Wnioskodawca chciał potwierdzić, że postępuje prawidłowo zaliczając wydatki związane z budową prototypu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia. Zdaniem wnioskodawcy koszty związane z budową prototypu są bez wątpienia kosztami uzyskania przychodu. Jednocześnie, nie stanowią one kosztów prac rozwojowych, ponieważ były zlecone wykonawcy zewnętrznemu, a nie były wykonane bezpośrednio przez spółkę. Koszty poniesione na budowę prototypu nie są związane z żadnym konkretnym przychodem, a jedynie z możliwością osiągniecia przychodu w przyszłości, jeśli klienci wykażą zainteresowanie produktem. Koszty te są więc kosztami pośrednimi uzyskania przychodu potrącalnymi w dacie ich poniesienia.

Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu koszty poniesione przez spółkę na budowę prototypu są wydatkami poniesionymi na wytworzenie środka trwałego. W związku z tym należy je zaliczyć do wydatków zwiększających wartość początkową środka trwałego i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, w części w jakiej zostały poniesione przez wnioskodawcę. Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego sfinansowanej przez PARP, nie będą stanowiły dla wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodu.

Zagadnienie, którego dotyczy komentowana interpretacja, sprowadza się do odpowiedniego zakwalifikowania poniesionych wydatków i ustalenia właściwego momentu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. W sprawie nie ulegało wątpliwości, że koszty na wytworzenie prototypu należy uznać za koszty uzyskania przychodu, w części w jakiej zostały one poniesione przez wnioskodawcę. Jednocześnie, co nie wynikało jednoznacznie ze stanowiska wnioskodawcy, organ uznał, że wydatki na wytworzenie prototypu nie stanowią kosztów prac rozwojowych.

Organ oparł swoje stanowisko na analizie stanu faktycznego, z której wywiódł, że wytworzony przez wnioskodawcę prototyp spełnia definicję środka trwałego według przepisów ustawy o CIT. Jak wskazał organ, jednym z podstawowych warunków uznania przedmiotu za środek trwały podlegający amortyzacji jest kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania, a przewidywany okres używania przedmiotu musi być dłuższy niż rok. W związku z tym, że wnioskodawca podpisał z PARP umowę na dofinansowanie budowy „pierwszego w pełni funkcjonalnego prototypu" oraz zgodnie z umową nie może sprzedać prototypu przez okres trzech lat, należy założyć, że kryteria te zostały spełnione. Ponadto, warunkami koniecznymi do uznania składnika majątku za środek trwały podlegający amortyzacji jest to, aby przedmiot został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, był własnością (lub współwłasnością) podatnika, był wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie był wymieniony w katalogu przedmiotów niepodlegających amortyzacji. Organ skonkludował, że wszystkie wymienione warunki są spełnione przez prototyp, w związku z czym stanowi on środek trwały podlegający amortyzacji.