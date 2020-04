Ciemne chmury nad Bayreuth

Festiwal w Bayreuth jako pierwsza z wielkich letnich imprez zrezygnował z organizowania tegorocznej edycji. Decyzję ogłoszono już pod koniec marca, gdy panowało przekonanie, że do wakacji uporamy się z pandemią.

Tak wczesne odwołanie przedstawień było związane z tym, że od kwietnia miały rozpocząć się już próby. Na tym festiwalu trwają one wyjątkowo długo, na dodatek głównym wydarzeniem miała być premiera największego dzieła Richarda Wagnera – składającego się z czterech oddzielnych dramatów „Pierścienia Nibelunga”.

Prawnuczka kompozytora przejęła rządy od ojca w 2007 roku. W ubiegłym przedłużono jej dyrektorski kontrakt do 20025 roku. Jej obowiązki przejmie teraz tymczasowo jeden z zastępców.

Wyłonienie dyrektora w Bayreuth potrwa zapewne długo. Poprzednim razem trwało to ponad pięć lat. Zgodnie z ustaleniami z 1973 r. z władzami federalnymi i bawarskimi festiwalem zarządza Fundacja im. Richarda Wagnera, a jego prowadzenie spoczywa na jednym lub kilku członkach rodu kompozytora lub na innym lepiej nadającym się kandydacie.

Zasada ta otwiera pole do rozmaitych konfiguracji personalnych i sporów, jako że ta rodzina jest od lat skłócona. Prawnuków i prawnuczek Wagnera jest trzynaścioro, ale niemal wszyscy przekroczyli siedemdziesiątkę, więc może dyrektora należy szukać w kolejnym pokoleniu. Od lat prasa niemiecka spekuluje też, że ambicje kierowania festiwalem ma dyrygent Christian Thielemann. Powierzenie jednak dyrektorskiej funkcji komuś spoza rodziny może być jeszcze trudniejsze i złamie obowiązującą w Bayreuth od ponad 140 lat tradycję.

Młodszy od wagnerowskiego święta jest festiwal w Salzburgu, który w tym roku planował obchodzić hucznie swoje 100. urodziny. Pandemia pokrzyżowała te zamierzenia, nie doszło zatem do otwarcia w kwietniu jubileuszowej wystawy, ale miasto Mozarta nie traci nadziei.

Austria należy do krajów, które szybciej od innych zmniejszają obostrzenia spowodowane pandemią, więc dyrekcja festiwalu zapowiedziała, że ostateczne decyzje zostaną podjęte do 30 maja. Już wszakże wiadomo, że jeśli Salzburg nie zrezygnuje z tegorocznego programu, na pewno zostanie on poważnie okrojony.