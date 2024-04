Taylor Swift i Pearl Jam. Królowa popu i król grunge’u

„Dark Matter”. Pearl Jam nie blaknie

W czasach, kiedy Taylor Swift zajmuje po kilka miejsc na szczycie list przebojów, Pearl Jam trudno będzie powalczyć o palmę pierwszeństwa. Wydarzeniem jest już jednak to, że jedyny działający do dziś zespół z nurtu grunge, poza zmianą perkusisty, istnieje w oryginalnym składzie 35 lat i uczcił to, wydając 12. płytę „Dark Matter”.

Dark Matter, CD, Universal, 2024

Na poprzedniej „Gigaton” z 2022 r. grupa zapragnęła zmian i wprowadziła elektronikę, m.in. do singla „Dance Of The Clairvoyants”, co wśród fanów gitarowego grania wywołało kontrowersje. Na nowej płycie recydywy elektroniki nie ma, nie powtórzyła się też absencja gitarowych solówek. Dostajemy je w wykonaniu Stone’a Gossarda i Mike’a McCready’ego. Są błyskotliwe, porywające, elektryzujące. A przecież nie brakuje też postpunkowych klimatów ze świdrującym nasze uszy pulsującym basem Jeffa Amenta, jak choćby w „Running”.

Deklaracją powrotu do czysto gitarowych korzeni jest pierwszy na płycie „Scared Of Fear”, o niepotrzebnie raniących się parach. Dynamiczne „React, Respond”, by nie angażować się w niepotrzebną wymianę ciosów, gdy nie dostaniemy tego, czego chcemy, sprawia, że otwarcie albumu jest bardzo udane. Pierwsze spokojniejsze dźwięki przynosi „Wreckage”, a liryczny nurt na płycie reprezentuje też „Won’t Tell”, ballada „Upper Hand” i bardzo sympatyczne „Something Special”, w którego skomponowaniu wziął udział Josh Klinghoffer, były już gitarzysta Red Hot Chili Peppers, którego Pearl Jam przytuliło, gdy Papryczki bezceremonialnie się z nim pożegnały. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Brawo!

Za produkcję albumu odpowiedzialny jest Andrew Watt, który wcześniej przygotował płyty Ozzy’ego Osbourne’a, Iggy’ego Popa, The Rolling Stones oraz solową Eddiego Veddera, powstał bardzo solidny album, ale trudno się zgodzić, że najlepszy w dorobku Pearl Jam, co stwierdził Vedder, podkreślając, że nie przesadza. Przesadza, ale najważniejsze, że 59-letni muzyk jest w świetnej wokalnej formie.