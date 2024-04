Muzeum Narodowe w Krakowie otwiera jutro wystawę „Złote runo – sztuka Gruzji”

Wszystko wskazuje na to, że w wyborach europejskich sytuacja się powtórzy – PiS będzie miał prawdopodobnie pierwsze miejsce w rozumieniu liczby oddanych głosów, a trzy formacje tworzące obóz rządzący – więcej europosłów. Ja to nazywam remisem – i to remisem nie ze wskazaniem na PiS, a na koalicję rządową - powiedział prof. Antoni Dudek, politolog, historyk, UKSW.