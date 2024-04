Pośmiertne spotkanie Floydów. Wkrótce album Gilmoura. Już jest singiel

David Gilmour i Polly Samson: duet od 30 lat

Nowy album Davida Gilmoura „Luck and Strange” nagrywany był przez pięć miesięcy w Brighton i Londynie. Za produkcję odpowiedzialni są David i Charlie Andrew - najbardziej znani ze swojej współpracy z ALT-J i Mariką Hackman. Teksty napisała głównie Polly Samson, prywatnie żona, współautorka Gilmoura przez ostatnie trzydzieści lat.

David Gilmour tak wspomina współpracę: „Zaprosiliśmy Charliego do domu, przyszedł, posłuchaj kilku wersji demo i powiedział „No cóż, dlaczego musi tam być solówka na gitarze? Czy wszystkie są wyciszone? Czy niektóre z nich nie mogą się po prostu zakończyć?’ To wykazuje cudowny brak wiedzy i szacunku dla mojej przyszłości. On jest bardzo bezpośredni, niczego się nie boi, i to mi się podoba. To dla mnie super sprawa, ponieważ ostatnią rzeczą, jaką chcę to, żeby ludzie mi po prostu ci ulegali”.

Natomiast Polly Samson odnosi się do lirycznych tematów poruszanych w nowych piosenkach: „Jest napisany z punktu widzenia bycia starszym”.

Gilmour dodał, że „spędził mnóstwo czasu w trakcie kwarantanny, rozmawiając i myśląc o starzeniu się i śmiertelności człowieka”.

Polly uznała, że praca z Charliem Andrew jest wyzwalająca: „On chce wiedzieć o czym są piosenki, chce aby wszyscy, którzy ich słuchają rozumieli idee zawarte w tekstach”.