Także największy polski festiwal, czyli Open’er, domyka program tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 3–6 lipca. Jedną z najlepszych informacji jest ta, że do Gdyni przyjedzie Tom Morello (3 lipca), jeden z najbardziej wpływowych i innowacyjnych gitarzystów ostatnich dekad, znany z Rage Against The Machine i Audioslave, który na koncertach wykonuje hity obu grup, a także klasyki Bruce’a Springsteena i Jimiego Hendrixa. Wśród ostatnich zagranicznych artystów wpisanych do programu są raper Gunna oraz Amaarae, autorka „Fountain Baby”, jednego z najlepiej ocenianych albumów ubiegłego roku.

Polska reprezentacja

Najwięcej nowych informacji dotyczy krajowej reprezentacji. W programie znalazł się Zalewski. Zaprezentuje premierowe piosenki z nowej płyty, która ukaże się we wrześniu. Pierwszy singiel pod koniec maja. Data premiery nie jest jeszcze znana. Pojawi się Oki z koncertową premierą albumu „ERA47”, Sobel – z pierwszym koncertem anonsującym nowy album, Kwiat Jabłoni, PG$ – przebojowy duet Young Leosi & bambi, Otsochodzi – tuż po wydaniu szóstej studyjnej płyty „The Grind”. Margaret również zaprezentuje piosenki z nowej płyty „Siniaki i cekiny” zapowiedzianej na 26 kwietnia. Przyjadą do Gdyni Łona x Konieczny x Krupa i Zamilska, nowa gwiazda polskiej muzyki klubowej. Będą jubileusze. Skalpel, legenda elektroniki i jazzu, przypomni wydany dwie dekady temu debiutancki album, Pro8l3m obchodzić będzie dekadę działalności.

Główny program Open’era będzie zróżnicowany. 3 lipca na otwarcie zagra jedna z największych grup rockowych naszych czasów, czyli Foo Fighters. Promować będzie nowy, świetny album „But Here We Are”, rockowy tren na cześć zmarłego nagle perkusisty Taylora Hawkinsa. Zastąpi go Josh Freese, który koncertował m.in. z Guns N’Roses. Tego samego dnia zagrają rockowi laureaci Eurowizji Måneskin. Ich ubiegłoroczny, trzeci album „Rush!” zajął pierwsze miejsca sprzedaży w 15 krajach. Są ozdobą festiwali, dzięki hitom „Supermodel” czy „Gossip".

Krzysztof Zalewski zagra w Gdyni nowe piosenki. Singiel już w maju Kayax

W 2022 r. Dua Lipa odwołała show z powodu burzy. 4 lipca przyjedzie z nowym hitem „Houdini” i płytą „Radical Optimism”, która ukaże się 3 maja. Gwiazdą 5 lipca będzie Doja Cat, jedna z największych konkurentek Nicki Minaj w świecie hip-hopu. Wystąpią też Sam Smith i Michael Kiwanuka jeden z najważniejszych reprezentantów soulu ostatniej dekady. Warto polecić Caroline Polachek z niesamowitymi możliwościami wokalnymi.

Już 9 maja w Tauron Arenie Kraków wystąpią Thirty Seconds To Mars braci Jareda i Shannona Leto. Trójmiasto ożyje koncertowo jeszcze przed Open’erem. W Ergo Arenie 6 czerwca odbędzie się pierwszy koncert Stinga (drugi zaplanowano 7 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie). 12 i 13 lipca na stadionie Polsat Plus Arenie Gdańsk wystąpi Ed Sheeran, który przyjedzie z „The Mathematics Tour”. Fani zobaczą wyjątkową produkcję w formule 360 stopni ze sceną w środku areny.