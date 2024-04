Biblioteka Narodowa zakończyła modernizację Pałacu Rzeczypospolitej

Barokowy Pałac Rzeczypospolitej wybudowano w latach 1688–1699 według projektu Tylmana z Gameren na zamówienie Jana Dobrogosta Krasińskiego. Ma wspaniałą fasadę, z którą mogą konkurować jedynie pałace włoskie, piękne wnętrza i klatkę schodową. Podczas II wojny światowej został niemal całkowicie zniszczony. Odbudowano go w latach 1948-61 i przekazano Bibliotece Narodowej na jej najcenniejsze zbiory. Od tamtego czasu nie przechodził remontu.

Reklama

Kompleksowa modernizacja

Jego trzyetapowa kompleksowa modernizacja zaczęła się w 2014 roku. Obecnie zakończony został jej trzeci etap. Przeprowadzono ją dzięki środkom z MKiDN i środkom norweskim. Jej koszt wyniósł 30 mln zł. Pałac ma odnowione wszystkie elewacje, odrestaurowane rzeźby zwieńczające tympanon oraz płaskorzeźby, wymienioną instalację oświetleniową, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji; nowy system iluminacji budynku. Jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. I wyposażony został w nowoczesny sprzęt multimedialny, m in. w ekrany w arkadach od strony placu Krasińskich, na których prezentowane są zbiory Biblioteki Narodowej. Liczą one 10,5 mln obiektów, a samych rękopisów jest ponad 30 tys. Zasoby te stale rosną.

Skarby w Pałacu Rzeczypospolitej

W odnowionych zabytkowych wnętrzach od 31 maja można będzie oglądać stałą wystawę z najwspanialszymi obiektami – Pokażemy na niej najcenniejszą część naszych zbiorów, żeby stały się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych. 200 obiektów polskiej i światowej kultury od VIII wieku po współczesność. To będzie pałac skarbów. - mówi dr Tomasz Makowski ,dyrektor Biblioteki Narodowej.

Będzie można zobaczyć średniowieczne rękopisy, tak cenne, jak Psałterz Floriański, spisany dla królowej Jadwigi, jedyny zachowany rękopis Jana Kochanowskiego, oryginalny tekst „Balladyny” Słowackiego, rękopisy Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta, rysunki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do jego wierszy.

Na wystawie znajdą się także rękopisy muzyczne, min. koncertu F-moll i preludiów Fryderyka Chopina, III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, czy słynna „Kołysanka” Krzysztofa Komedy z filmu „Dziecko Rosemary”.