iFun4all wyprodukuje nową grę - DeathTV

„DeathTV” - taki tytuł nosi nowa gra spółki, produkowana na platformę Mixer. Nazwę ogłoszono wczoraj na zamkniętym pokazie organizowanym przez Microsoft na rozpoczynających się właśnie targach PAX West. Akcje iFun4all dziś drożeją.

Premiera gry przewidziana jest na październik. Wpływy z kolejnych „kamieni milowych” związanych z realizacją projektu mają zasilać kasę krakowskiej spółki jeszcze przez kilka miesięcy.

- Wśród tytułów aktualnie dostępnych na platformie Mixer dominują proste, mało wymagające technologicznie produkcje, pełniące funkcję raczej dem technologicznych, aniżeli pełnoprawnych produktów. Chcemy to zmienić, dlatego proponujemy rozgrywkę zupełnie innego typu, która z całą pewnością trafi w gusta graczy z segmentu mid-core / hardcore – podkreśla, cytowany w komunikacie, Michał Mielcarek, prezes iFun4All.

DeathTV to gra multiplayerowa, rozgrywająca się w pełnym pułapek domu. Zamknięci w nim uczestnicy mają za zadanie przetrwać na tyle długo, aby zdobyć klucz i odnaleźć wyjście. W domu grasuje nieobliczalny i prawie nieśmiertelny zabójca, zetknięcie z którym oznacza praktycznie pewną śmierć, chyba że graczowi uda się umknąć. Mixer to platforma streamingowa należąca do Microsoftu. dostępna za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na komputerach osobistych, urządzeniach mobilnych oraz konsolach Xbox One.

W piątek przed południem akcje iFun4all drożeją. Przed godz. 10 kurs rośnie o ponad 5 proc. do 2 zł.