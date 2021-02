Czy lekarz w prywatnej przychodni musi się zaszczepić przeciw Covid-19?

Lekarz odmawia zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Czy właściciel prywatnej poradni może nie dopuścić go do pracy?

Co do zasady, odmowa zaszczepienia się przeciwko Covid-19 – podobnie jak odmowa poddania się jakiemukolwiek zabiegowi medycznemu - nie stanowi samodzielnej podstawy do odmówienia dopuszczenia pracownika do pracy i to niezależnie od wykonywanego zawodu. Jednak pracodawca będący właścicielem prywatnej przychodni lekarskiej musi wprowadzić dodatkowe wymogi sanitarne dla personelu, który nie został zaszczepiony w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pacjentom placówki medycznej, jak również w celu zapewnienia ochrony personelowi.

Zgodnie z art. 2221 §1 Kodeksu pracy w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest więc zobowiązany do s...

