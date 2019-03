Papież: Powołanie do kapłaństwa nie jest ingerencją Boga w wolność

Papież stwierdził, że Kościół potrzebuje nowego, zaangażowanego duszpasterstwa młodzieży, której trzeba pomóc w odnalezieniu sensu w życiu.

Watykan opublikował orędzie Franciszka na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Papież napisał, że powołanie do życia konsekrowanego i do kapłaństwa nie jest ingerencją Boga w wolność, nie jest też więzieniem ani nałożonym ciężarem. "To zaproszenie do udziału we wspaniałym projekcie podążania za Jezusem dla dobra otaczających nas ludzi".

Zwrócił uwagę, że jest to decyzja trudna, zwłaszcza, gdy trzeba ją podjąć tam, gdzie jak się wydaje, nie ma już miejsca dla Boga i Ewangelii. Zaapelował do młodych ludzi, by się nie poddawali i szukali ambitnych celów, dla których warto się zaangażować z pasją.