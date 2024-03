Jakie może być działanie Watykanu w sprawie ks. Kadzińskiego?

Co dalej? Chcąc uniknąć kar wynikających z niezastosowania się do dekretu (może nią być np. suspensa, czyli zawieszenie we wszystkich czynnościach kapłańskich) ks. Kadziński winien najpierw dekret odebrać, a następnie się do niego zastosować i czekać na koniec procedur w jego sprawie.

Czytaj więcej Plus Minus Tomasz Terlikowski: Kościelne kontrowersje – prawo kanoniczne wygrywa z empatią Słowa, słowa, słowa. Tak najkrócej można podsumować działania nowych władz Konferencji Episkopatu Polski. Gdy zaś przychodzi czas na działania, okazuje się, że nie tylko nic nie można, ale też w istocie winni są ci, którzy czegoś w ogóle od Kościoła chcą.

Trudno jest powiedzieć jak długo takowe procedury mogą trwać. Zwłaszcza, że dokumenty trafiają do watykańskiej dykasterii. Jeśli sprawa dotyczy przestępstw jej zastrzeżonych, to rozpatrzenie sprawy należy wyłącznie do niej. Może ona upoważnić ordynariusza (w tym wypadku kard. Kazimierza Nycza) do procedowania sprawy w jej imieniu i wedle jej wskazówek. Ale może też sprawę powierzyć innemu biskupowi. Poza tym rozstrzygnięcie i tak zaakceptować będzie musiała sama. Wiele zależy tu od sposobu procedowania. Może ona się odbyć w trybie procesu karno-administracyjnego prowadzonego przed biskupem lub w trybie procesu karnego w sądzie biskupim. Decyzję o wyborze ścieżki podejmuje jednak dykasteria, choć ordynariusz może jej zasugerować któreś z rozwiązań. Pierwsza procedura jest szybsza, ale wielu kanonistów wskazuje na to, że oskarżony ma mniej możliwości obrony – nie może np. powoływać świadków, bo wykorzystywane są głównie dokumenty zebrane w dochodzeniu wstępnym. Proces sądowy pozwala zaś na wskazywanie świadków, dostarczanie nowych dowodów. Siłą rzeczy jest dłuższy.

Trudno dziś powiedzieć, którą ścieżkę wskaże dykasteria, niemniej z praktyki wynika, że najczęściej wybiera drogę krótszą. Faktem bezdyskusyjnym jest, że sprawa co jakiś czas będzie do debaty publicznej wracać i uwzględniając to, że niezadowolony z wyroku kapłan ma możliwość apelacji może się ciągnąć długie lata. Zwłaszcza, że najpoważniejsze przestępstwa, które osądza Dykasteria Nauki Wiaty zagrożone są nawet karą wydalenia ze stanu duchownego.