Działalność charytatywno-opiekuńcza

Przypomnijmy, że generalnie darowizny, np. na działalność pożytku publicznego czy cele kultu religijnego, można odliczać tylko do wysokości 6 proc. dochodu. Bez limitu odpisujemy darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej wymienia jej przykładowe rodzaje. To m.in. organizowanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym, udzielanie wsparcia w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie czy prowadzenie zakładów dla sierot oraz osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo.

Nie tylko Kościół Katolicki

Z pełnej ulgi mogą skorzystać nie tylko darczyńcy Kościoła Katolickiego. Jak podaje Ministerstwo Finansów bez limitu można też odliczyć darowizny m.in. na Autokefaliczny Kościół Prawosławny (który był zresztą obdarowanym w opisanym wyżej orzeczeniu NSA), Kościół Chrześcijan Baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski czy Zielonoświątkowy. Prawo do ulgi wynika z poszczególnych ustaw o stosunku Państwa do danego kościoła – podkreśla resort finansów.