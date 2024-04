Oskarżony o pedofilię ksiądz wygrywa z Gazetą Wyborczą. Przeprosiny za zniesławienie

To nie pierwszy wyrok sądu, udowadniający, że oskarżenia wymierzone przez media w biskupa świdnickiego Marka Mendyka nie były oparte na żadnych realnych podstawach. Wcześniej duchowny pozwał i wygrał proces ze spółką Ringier Axel Springer Polska, wydającą tygodnik Newsweek oraz portal internetowy Onet. Na brak podstaw do twierdzeń na temat pedofilii księdza Mendyka wskazywała z kolei zarówno polska prokuratura, jak i Stolica Apostolska. W ostatnim czasie doszło zaś do wydania dwóch korzystnych dla biskupa wyroków w sprawach o naruszenie dóbr osobistych przez media.

Zniesławienie bp Mendyka — Newsweek, Onet, Gazeta Wyborcza

Ataki na duchownego zaczęły się wraz z opublikowaniem na łamach tygodnika Newsweek wywiadu z Andrzejem Pogorzelskim — klerykiem, który oskarżył duchownego o molestowanie seksualne w dzieciństwie. Temat podjęty został przez Gazetę Wyborczą, a ostatecznie — wywołał falę krytyki i hejtu wobec duchownego.

Przekonany o swojej niewinności biskup Mendyk, po wydaniu oświadczenia w którym zaprzeczył pomówieniom, zgłosił sprawę do polskiej prokuratury oraz do metropolity wrocławskiego i Nuncjatury Apostolskiej. Zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i kanonicznego nie wykazane zostały dowody na poparcie tezy o pedofilii księdza — prokuratura stwierdziła brak podstaw do prowadzenia śledztwa. Nie był to jednak koniec walki biskupa o sprawiedliwość: otwarta pozostawała bowiem wciąż kwestia zniesławienia, a więc naruszenia dóbr osobistych, jakiego dopuściły się wobec niego trzy wielkie podmioty medialne.

Proces przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska zakończył się 20 marca 2024 roku wyrokiem na korzyść duchownego. Sąd Okręgowy w Świdnicy zobowiązał spółkę, wydającą Newsweeka oraz Onet, do zamieszczenia stosownych przeprosin na stronie pierwszego z wymienionych mediów, a także — do usunięcia ze strony odpowiedniego artykułu oraz wpłaty kwoty 50 tys. złotych na konto Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego im. bł. Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach.