Koronawirus. Czy ozdrowieńcy powinni zaszczepić się na COVID? Jest rekomendacja dr. Fauciego AFP

Dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych rekomenduje, by osoby, które przeszły COVID-19, mimo to zaszczepiły się przeciwko tej chorobie, gdy szczepionki zostaną już dopuszczone do użycia.