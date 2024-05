OECD: lekka poprawa prognozy dla Europy i świata

Duża rola imigrantów

W odrębnym raporcie OECD stwierdziła, że imigranci byli czynnikiem wspierającym gospodarkę krajów rozwiniętych w 2023 r., zwłaszcza w strefie euro, USA i Japonii.

W ubiegłym roku doszło do dużych napływów imigrantów do części krajów OECD, zwłaszcza do USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Hiszpanii i Australii. Miało to dodatni wpływ na ofertę siły roboczej, przyczyniło się do zwiększenia PKB — uważa organizacja z Paryża. Największy wpływ imigrantów na liczbę mieszkańców czynnych zawodowo był w Portugalii, Irlandii, Kanadzie, Hiszpanii i Australii, każdorazowo o ponad 1,5 proc. We Francji wyniósł 0,5 proc. Dla większości krajów OECD średni wkład był większy niż w latach 2010-19.

Podobnego zdania jest Joe Biden, który na spotkaniu przedwyborczym z Amerykanami pochodzenia azjatyckiego podkreślił, że gospodarka amerykańska rośnie „dzięki wam i innym. A dlaczego Chiny zwalniają, a Japonia, Rosja i Indie mają problemy? Bo są ksenofobiczne. Nie chcą imigrantów” — cytuje go AFP.