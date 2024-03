Naukowcy: Metformina odchudza, bo organizm myśli, że ćwiczy

Metformina, lek często stosowany w cukrzycy, daje podobne efekty jak umiarkowany wysiłek fizyczny. To dlatego, że pobudza wytwarzanie lac-phe - związku wytwarzanego w dużych ilościach po wysiłku fizycznym. To wnioski płynące z badań opublikowanych w czasopiśmie "Nature Metabolism".

Badania przeprowadzone najpierw na myszach a potem na ludziach przez naukowców z Stanford oraz Harvard Medical School dowodzą, że za utratę wagi związaną z przyjmowaniem metforminy odpowiada właśnie cząsteczka lac-phe.

Metformina tłumi głód

Lac-phe to cząsteczka odkryta w 2022 r. przez badaczy ze Stanford Medicine. Zaobserwowano, że tłumi ona uczucie głodu. Powstaje ona z połączenia z mleczanu – produktu ubocznego zmęczenia mięśni – i fenyloalaniny (aminokwas). Jest wytwarzana w organizmie po intensywnym wysiłku fizycznym i tłumi uczucie głodu w pierwszych chwilach po nim.

Do tej pory wiadomo było, że metformina wpływa na odczuwanie głodu, ale nie wiadomo było, dlaczego tak się dzieje. „Teraz wiemy, że działa w ten sam sposób, co energiczne ćwiczenia, aby zmniejszyć głód. Zrozumienie, w jaki sposób te ścieżki są kontrolowane, może prowadzić do realnych strategii obniżania masy ciała i poprawy zdrowia milionów ludzi" – tłumaczy kierujący badaniami dr Jonathan Long.