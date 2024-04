2 mln butelek wody Perrier zniszczone. Wstydliwy problem Nestlé

Na polecenie władz Republiki Francuskiej koncern Nestlé Waters dokonał 24 kwietnia zniszczenia dwóch milionów butelek wody marki Perrier. Zlecenie wydała Generalna Dyrekcja Zdrowia (La Direction Générale de la Santé – DGS).

Reklama

Dlaczego Nestlé Waters musiało zatrzymać linię produkcyjną wody Perrier?

- W związku z niepewnością dotyczącą zagrożeń dla zdrowia związanych z jakością naturalnej wody mineralnej, oraz na wniosek dyrektora generalnego ARS Occitani, prefekt Gard zwrócił się do firmy, by stosując przepisy kodeksu zdrowia publicznego, zniszczyła wszystkie produkty z partii wyprodukowanej na danej linii w okresie od 10 do 14 marca – wyjaśniła DGS w oświadczeniu cytowanym przez „Le Monde”.

Równolegle Nestlé Waters otrzymało polecenie wstrzymania działalności linii produkcyjnej i ujęcia w Vergèze, niedaleko Nîmes. Urzędnicy wskazali, że doszło tam do skażenia bakteriami Escherichia coli, który doprowadziło do zanieczyszczenia wody. Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy) to bakterie pochodzenia kałowego, naturalnie obecne w jelitach człowieka i zwierząt i tam też niegroźne. Dostanie się ich jednak do początkowej części przewodu pokarmowego skutkować może ciężkim zatruciem.

Zatrucie partii wody pałeczką okrężnicy to nie jedyny problem producenta wody Perrier

Dla Nestlé Waters to nie jedyny problem związany ze zdrowiem publicznym. Koncern znajduje się od stycznia na cenzurowanym we Francji po tym, jak wykryto, że stosował zabiegi zabronione dla naturalnej wody mineralnej takie, jak dezynfekcja promieniami UV.