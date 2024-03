Tabletka „dzień po”: co po wecie prezydenta może zrobić ministra Leszczyna?

- Obecnie recepta na antykoncepcję awaryjną kosztuje niewiele ponad 20 zł i mogą otrzymać ją nawet dzieci trzynastoletnie. Nie ma przeszkód, by na recepcie wypisanych było nawet kilka opakowań. Propozycja, by to farmaceuta wystawiał taką receptę wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Czas zerwać z obecną fikcją – mówi „Rzeczpospolitej” Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dodaje, że jeśli takie regulacje zostaną wprowadzone, planują szkolenia dla aptekarzy, by ci mogli jak najlepiej pomagać osobom, które takiej tabletki potrzebują. – Te osoby są w bardzo różnym stanie psychicznym – tłumaczy.

Z tym rozwiązaniem problem jest jednak taki, że prawdopodobnie trzeba będzie doprecyzować przepisy dotyczące wystawiania recept przez farmaceutów. – Opieka farmaceutyczna ostatnio zyskuje na znaczeniu, ale na pewno szczegółowe regulacje w tym zakresie ułatwiłyby nam pracę – mówi Tomków.

Czy będzie weto prezydenta w sprawie pigułki dzień po?

Prezydent Andrzej Duda już od dłuższego czasu wysyła sygnały świadczące o tym, że zmian w prawie farmaceutycznym umożliwiającym kupowanie bez recepty tzw. tabletki „dzień po” osobom powyżej 15 roku życia nie podpisze. — Nie mam nic przeciwko temu, żeby ta pigułka była, dlatego że ona jest na polskim rynku i jest dostępna. Jest dostępna na rozsądnych zasadach, na receptę, jej dostępność jest całkowicie swobodna — tłumaczył prezydent w niedawnym wywiadzie udzielonym stacji Polsat News.

Dodał, że nie ma również nic przeciwko temu, aby w razie konieczności „dziewczynka taką pigułkę zażyła”, ale powinno się to odbyć za zgodą rodzica. Nie precyzował natomiast, czy powinno zmienić się przepisy dotyczące momentu rozpoczynania współżycia – obecnie w prawie zapisana jest granica 15 lat.

Obecnie antykoncepcja awaryjna dostępna jest w 25 krajach UE bez żadnych ograniczeń.