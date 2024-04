Zaświeć się na niebiesko – jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Spektrum autyzmu jest grupą luźno zdefiniowanych zaburzeń rozwojowych o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym najczęściej podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego i trwają do końca życia. Szacuje się, ze z autyzmem zmaga się nawet co 50. Polak.

Są to osoby, które mają problemy o problemy komunikacyjne, społeczne i emocjonalne. Słowem, to, co dla wielu osób jest zupełnie naturalne, dla osoby w spektrum, może być trudne do przezwyciężenia i skłaniać do izolowania się od społeczeństwa.

Spektrum autyzmu: Jakie zachowania dziecka powinny zaniepokoić rodziców?

Kiedy można podejrzewać, że dziecko może mieć zaburzenia ze spektrum autyzmu? Na przykład wówczas, gdy nie reaguje ono na polecenia, nie bawi się z rówieśnikami, na problemy z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno za pomocą gestów jak i mowy.

Zachowanie autystycznego dziecka odbieramy jako „dziwne” czy „nietypowe”. Trudno zdefiniować jakie, bo spektrum autyzmu obejmuje właśnie szereg różnorodnych zachowań. Dlatego też tak ważne są akcje związane z informowaniem o autyzmie. Takie zadanie ma właśnie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, w którego obchody włącza się coraz więcej osób i instytucji. – W geście solidarności z osobami w spektrum autyzmu Pałac Kultury i Nauki oraz inne warszawskie budynki zaświecą się na niebiesko. To symbol, ale pamiętajmy że spektrum autyzmu to różne odcienie i różne barwy – mówi w nagraniu umieszczonym na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.