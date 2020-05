Wielka Brytania: 14 dni kwarantanny dla wjeżdżających. Są wyjątki

Nowe przepisy będą obowiązywać wszystkich rezydentów i przybywających do Wielkiej Brytanii Cudzoziemców, z wyjątkiem kierowców ciężarówek i pracowników transportu oraz osób poruszających się w ramach CTA - Wspólnego Obszaru Podróży, obejmującego Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandię, Isle of Man oraz Wyspy Normandzkie.

Przepisy nie będą dotyczyć także pracowników medycznych zaangażowanych w badania nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, ale tez sezonowych robotników rolnych. Co ostatni będą mogli przejść kwarantannę w docelowym miejscu pracy.

Osoby, które nie dostosują się do przepisów, zostaną ukarane grzywna w wysokości 1000 funtów lub aresztem.

Brytyskie służby graniczne będą uprawnione do odmowy wjazdu tym obcokrajowcom, który odmówią dostosowania sie do przepisów, a niewypełnienie "kwestionariusza kontaktów" będzie skutkowało karą w wysokości 100 funtów. Instytucje zdrowia publicznego będą z kolei uprawnione do dokonywania wyrywkowych kontroli przestrzegania warunków kwarantanny.

Jak dotąd Wielka Brytania jest czwartym krajem na świecie najmocniej dotkniętym pandemią koronawirusa. Potwierdzono dotychczas ponad ćwierć miliona przypadków zakażeń - 255 533, oraz 36 475 zgonów z powodu Covid-19.