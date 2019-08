Upadłość pracodawcy: można skrócić okres wypowiedzenia i wypłacić odszkodowanie

Jeżeli pracodawca nie chce kontynuować współpracy z osobą zatrudnioną na czas określony i zamierza wypowiedzieć jej umowę o pracę (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.), musi przestrzegać pewnych warunków formalnych, aby nie narazić się na zarzut, że dokonał wypowiedzenia w sposób niezgodny z prawem. Przede wszystkim ma obowiązek wręczyć oświadczenie o rozstaniu na piśmie (art. 30 § 3 k.p.). Musi w nim podać stosowny okres wypowiedzenia oraz zawrzeć pouczenie o przysługującym etatowcowi prawie odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Nie ma natomiast obowiązku konsultowania zamiaru w/w wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową ani wskazywania w nim przyczyny rozstania (choć nie jest to wykluczone – art. 30 § 4 k.p. oraz a contrario art. 38 k.p.). Takie są ogólne zasady.

Gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości pracodawcy, może on – w celu wcześniejszego rozwiązania umowy – skrócić okres trzymiesięcznego wymówienia, najwyżej jednak do miesiąca (art. 361 k.p.). Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostały czas wypowiedzenia. Okres ten wlicza się do stażu pracy zwolnionego, pod warunkiem że pozostawał w tym czasie bez pracy.