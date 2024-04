Sąd Rejonowy w Kielcach nieprawomocnym wyrokiem przyznał zwolnionemu 15 tysięcy złotych odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

W ostatnim okresie przed zwolnieniem mężczyzna zajmował stanowisko kierownika zakładu produkcyjnego. Obowiązywała go wówczas umowa o zakazie konkurencji. Został on zwolniony z powodu likwidacji swojego stanowiska, ale w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, rozwiązano z nim umowę z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków. Miał dopuścić się tego udostępniając na portalu społecznościowym posty innego lokalu o podobnym profilu, czyli restauracji serwującej włoską pizzę premium. Z wpisów wynikało, że załoga właśnie szykuje się do rozpoczęcia działalności i szuka kolejnych osób, które chciałby do niej dołączyć.

Zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia za wpis w internecie

W zamieszczeniu na swoim profilu wpisów, które ostatecznie stały się przedmiotem sądowego postępowania, pracownik nie widział nic złego. Jego zdaniem obowiązujący go zakaz konkurencji polegał na powstrzymywaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej i niepodejmowaniu zatrudnienia u bezpośrednich rywali.

Jego ówczesny pracodawca podnosił jednak, że podwładny informował współpracowników, iż tworzy nową restaurację, w której zamierza pracować, zaś obnoszenie się z takimi wiadomościami naruszało interesy spółki. Ponadto przypomniał, że mężczyzna w przeszłości pracował jako menadżer i może próbować przejąć pracowników do nowego lokalu o podobnym, rzadkim w rejonie profilu.