Ekspresowe zwolnienia przez Skype. Czy to legalne?

Czy można zwolnić przez Skype?

Co ważne wspomniane ograniczenia nie oznaczają, że wypowiedzenie/dyscyplinarkę można wręczać jedynie w trakcie stacjonarnego spotkania z podwładnym. Dopuszczalne jest też zwolnienie pracownika w formie elektronicznej, tzn. wypowiedzenie jest przesyłane na służbową skrzynkę mailową pracownika, a sama informacja o wypowiedzeniu umowy jest przekazywana pracownikowi w trakcie spotkania, które odbywa się na Teamsie lub poprzez Skype (obie te czynności wykonuje się równocześnie). Aby takie wypowiedzenie było zgodne z przepisami wypowiedzenie wysłane mailem musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W praktyce zdarza się, że czasem pracodawca złoży wypowiedzenie ustnie, w trakcie spotkania z pracownikiem, lub np. poprzez sms-a albo wiadomość na komunikatorze internetowym (często w sposób „niekontrolowany”, tzn. np. na skutek nagłej kłótni z podwładnym). Takie rozwiązanie umowy będzie niezgodne z prawem (nie dochowano formy pisemnej), ale skuteczne, tzn. umowa się rozwiąże, ale były już pracownik może odwołać się do sądu, wskazując że naruszono prawo przy zwolnieniu i domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania (w praktyce realne jest raczej to drugie; sądy przywracają do pracy w przypadku większych naruszeń niż brak formy pisemnej wypowiedzenia).

Co z naruszeniem godności?

Firma musi liczyć się też z roszczeniami, jeśli przy okazji zwolnienia dojdzie do naruszenia godności pracownika, czyli np. informacja o zwolnieniu zostanie przekazana publicznie, w obecności innych pracowników, a zatrudniający użyje określeń obraźliwych lub poniżających zatrudnionego.

Jeśli tego typu komentarze lub zachowania pracodawcy wobec pracownika zdarzały się już wcześniej przez dłuższy czas, to zwalniany pracownik może uznać że jest mobbingowany i domagać się odszkodowania (nie niższego niż płaca minimalna). Jeśli zaś miało to miejsce tylko przy okazji zwolnienia, to zatrudniony może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu naruszenia dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego (lub odszkodowania, jeśli jest w stanie wykazać szkodę majątkową z powodu działania pracodawcy). Warto przy tym przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ze zn. 1 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.