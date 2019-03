Opublikowano wideo z akcji ratunkowej na Nanga Parbat

Zespół ratunkowy odnalazł zwłoki Daniele Nardiego i Toma Ballarda, zaginionych himalaistów, którzy wspinali się na Nanga Parbat. Alex Txikon, jeden z uczestników grupy ratunkowej, opublikował w Internecie wideo, na którym widać, jak przebiegała akcja.

Alex Txikon zamieścił w sieci wideo przedstawiające akcję ratunkową na Nanga Parbat. Widać na nim między innymi lawiny schodzące w rejonie Żebra Mummery’ego. To okolica, w której poszukiwano zaginionych wspinaczy, Daniele Nardiego i Toma Ballarda.

Od 24 lutego nie było kontaktu z himalaistami, którzy wspinali się na szczyt Nanga Parbat. Wybrali drogę przez Żebro Mummery’ego. Po rozpoznawczych lotach śmigłowca oraz poszukiwaniach śladów wspinaczy, zauważono namiot. Wiadomo, że w jego okolicy zeszła lawina. W Internecie pojawiło się później nagranie, na którym zarejestrowano, że w kolejnych godzinach kolejna lawina zeszła także w rejonie żebra.

Grupa ratunkowa zakończyła swoją akcję w środę 6 marca. Jej członek, Alex Txikon, poinformował tego samego dnia, że w okolicy żebra Mummery’ego dostrzegł „dwa kształty”. W sobotę władze potwierdziły, że są to ciała Włocha i Brytyjczyka. Stefano Pontecorvo, ambasador Włoch w Pakistanie, poinformował, że Txikon na wysokości około 5900 m n.p.m. znalazł zwłoki himalaistów.

Dyplomata opublikował też w sieci dowód, który miał to potwierdzać. „Zdjęcie wykonane teleskopem przez Alexa Txikona i jego grupę ratunkową na Nanga Parbat. Daniele Nardi jest w centrum, po lewej (pomarańczowa kurtka), Tom Ballard w centrum (niebieska kurtka), a ich namiot jest widoczny obok Toma” – napisał na Twitterze ambasador Pontecorvo.

Informacja o śmierci wspinaczy potwierdzona została także we wpisie opublikowanym na oficjalnym koncie facebookowym Daniela Nardiego. „Przytłoczeni bólem informujemy, że poszukiwania Daniele i Toma zostały zakończone. Jakaś ich część na zawsze pozostanie na Nanga Parbat”– napisali bliscy włoskiego włoskiego himalaisty i podziękowali za poświecenie ekipie ratunkowej.

Nanga Parbat to ośmiotysięcznik, dziewiąty co do wysokości szczyt świata (8126 m n.p.m.). Nazwa góry jest mianem kaszmirskim, wywodzi się z sanskrytu i znaczy „Naga Góra”. Był przedostatnim (obok K2) z niezdobytych zimą ośmiotysięczników.

With great sadness I inform that the search for ???? @NardiDaniele and ???? Tom Ballard is over as @AlexTxikon and the search team have confirmed that the silhouettes spotted on Mummery at about 5900 meters are those of Daniele and Tom. R.I.P. #NangaParbat pic.twitter.com/vBmsRKJgKC — Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) 9 marca 2019