Sowiński: Dylemat biznesu

Popularność spółki komandytowej wiąże się z bezpieczeństwem komandytariuszy, których odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki jest w zasadzie nieograniczona. Ustawa nie ogranicza osób mogących zostać komplementariuszem, co pozwala na objęcie tej funkcji spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. W uzasadnieniu projektu resort wskazuje, że popularność spółki komandytowej wynika głównie z formy jej opodatkowania. Dziś w Polsce istnieje niemal 41 tysięcy spółek komandytowych. Ta forma działalności gospodarczej jest drugą pod względem liczebności formą spółki handlowej rejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z rejestrem REGON w ciągu ostatnich dwóch lat rejestrowano 32 proc. więcej spółek niż w latach poprzednich.

Jednym z rozwiązań jest zmiana formy prawnej poprzez dokonanie przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną bądź spółkę partnerską. Od stycznia 2021 r. nie obejmie ich CIT, a zatem obowiązek podatkowy powstanie dopiero przy dokonywaniu wypłat przez wspólników. Spółka jawna jak i partnerska pozwalają na korzystanie z obecnego sposobu opodatkowania, jak dotąd w spółce komandytowej. Główny problem to odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek. Komandytariusz odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej, która może być ustalona na minimalnym poziomie, bez względu na przedmiot jej działalności. Wspólnicy spółek partnerskich i jawnych nie mogą skorzystać z przywileju „komandytowości" i odpowiadają – z małymi wyjątkami – bez ograniczeń za zobowiązania spółki w razie jej niewypłacalności. Wyjątek to ograniczenie odpowiedzialności partnera w spółce partnerskiej w razie powstania zobowiązania na skutek działania innego partnera wykonującego wolny zawód, wskutek działań pracownika – lub osoby związanej ze spółką na podstawie innego stosunku prawnego, podległego danemu partnerowi.

Inny sposób to przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. bądź prostą spółkę akcyjną. Pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania spółki spółka kapitałowa wydaje się dobrym rozwiązaniem, bo wspólnicy/akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Uwaga! Wspólnicy spółki przekształcanej odpowiadają przez trzy lata za zobowiązania razem ze spółką przekształconą. Teraz opodatkowanie: spółka z o.o. to co do zasady 19-proc. stawka CIT, chyba że jest małym podatnikiem – wtedy stawka zmniejsza się do 9 proc. Prosta spółka akcyjna, która w obrocie prawnym ma pojawić się od marca 2021 r., także będzie płatnikiem podatku CIT.