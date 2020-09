ZUS bierze się za wyłudzenia świadczeń z tarczy antykryzysowej

Jak nieoficjalnie ustaliła „Rzeczpospolita", to pierwsza, choć niejedyna, sprawa, w której ZUS złożył do prokuratury zawiadomienie o wyłudzeniu świadczeń z przepisów antykryzysowych. Wszystko wskazuje, że to dopiero początek sprawdzania miliardowych wypłat, które popłynęły do firm szerokim strumieniem w ostatnich miesiącach.

– Gdy zorientowaliśmy się, że mogło dojść do złamania prawa, powiadomiliśmy prokuraturę. Proszę pamiętać, że pomoc wypłacana w ramach świadczenia postojowego to środki publiczne. Wnioski o postojowe to oświadczenia, które w założeniu opierają się na dużym zaufaniu do obywateli. To nie oznacza, że informacje podane w tych wnioskach nie będą analizowane – mówi Paweł Żebrowski z centrali ZUS w Warszawie.