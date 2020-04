Nowe i proponowane zmiany prawa upadłościowego w dobie epidemii COVID-19

Zapewnione pełne oddłużenie

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest do zbycia całości masy upadłościowej lub zaspokojenia wierzycieli. Jako, że częstszą jest pierwsza sytuacja, będący osobą fizyczną przedsiębiorca zostaje wtedy bez majątku i z długami. Jednak w praktyce jest to dopiero pierwszy etap procedury oddłużania. Może on następnie wnioskować o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań. Dotąd wniosek taki podlegał odrzuceniu, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Obecnie taka postawa upadłego jest jedynie podstawą do wyznaczenia dłuższego okresu spłaty (36 do 84 miesięcy). Ponadto spłata znacznej części zobowiązań w postępowaniu upadłościowym sprawi że, okres spłaty będzie krótszy niż standardowe 36 miesięcy.