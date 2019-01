RODO: objaśnienia prawne dla przedsiębiorców Ministerstwa Cyfryzacji

Dzisiaj w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały pierwsze w Polsce objaśnienia prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie Konstytucji dla Biznesu.

Objaśnienia zawierają probiznesowe podejście w kwestii przetwarzania danych osobowych w sektorze zatrudnienia, a konkretnie czasu, przez jaki przedsiębiorcy mogą przechowywać CV po zakończonym procesie rekrutacji. W materiale wskazuje się, że przedsiębiorcy mogą zachowywać CV po zakończonej rekrutacji na wypadek ochrony przed przyszłymi ewentualnymi roszczeniami ze strony kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

- Wydajemy objaśnienia na wniosek Rzecznika MŚP. Wykorzystując ten nowy instrument który dała Konstytucja Biznesu chcemy zapewnić gwarancje i poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorców w tym konkretnym aspekcie. Mamy nadzieję, że to pomoże przedsiębiorcom i tym samym będzie to dobry sygnał dla innych resortów, żeby w ich właściwościach podejmowali podobne inicjatywy – powiedział minister cyfryzacji, Marek Zagórski.

Wiceminister Mariusz Haładyj z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwrócił uwagę na moc prawną wydanego dokumentu. - Objaśnienia prawne służą zwiększeniu pewności prawa, co jest jednym z podstawowych założeń Konstytucji Biznesu. W prosty sposób, na praktycznych przykładach wyjaśniają, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy i jak powinien je wykonać. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do objaśnień, ma pewność, że urząd nie obciąży go karą czy daniną wyższą, niż wynikająca z objaśnienia prawnego. Nie poniesie więc negatywnych skutków skomplikowanych czy złożonych przepisów. To ważna gwarancja dla stosujących prawo – dodał Mariusz Haładyj.

- Objaśnienia są już udostępnione na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji - poinformował dr Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. -Tekst objaśnień prawnych to wykładnia podjęta przez ministra cyfryzacji, czyli przez tego, który tworzył przepisy kodeksu pracy wdrażające RODO - dodał.

We wtorek oświadczenie w związku z konferencją Ministerstwa Cyfryzacji wydał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stwierdził w nim, że ze zdziwieniem przyjął zapowiedź konferencji.- UODO docenia wszelkie inicjatywy związane z upowszechnieniem wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych. Niemniej nie mogą one naruszać przepisów RODO oraz wkraczać w kompetencje Prezesa UODO - wskazano w oświadczeniu.

Prezes UODO przypomniał, że w Polsce jedynym właściwym i wyspecjalizowanym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, który ma status i kompetencje organu nadzorczego określone w RODO. Zwrócił także uwagę, że w świetle prawa UE Prezes UODO nie jest związany ?jakimikolwiek formalnymi objaśnieniami prawnymi dotyczącymi stosowania RODO.