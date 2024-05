Whirlpool tnie zatrudnienie. To może być dopiero początek

Whirlpool to jeden z największych producentów AGD w Polsce, jego udział wynosi 16 proc. w produkcji i imporcie sprzętu. Firma ogłosiła niedawno globalny plan zwolnień, obejmujący tysiąc etatów.

Whirlpool na koniec 2023 r. zatrudniał ok. 59 tys. osób, z czego ok. 7 tys. w Polsce. Spółka poinformowała w komunikacie, że rozpoczęła informowanie osób wybranych do zwolnienia, a koszt odpraw i ekwiwalentów w drugim kwartale wyniesie 52-57 mln dol. W całym roku zaś będzie to 75-80 mln dol.

Firma powstała z połączenia Beko i Whirlpoola największym producentem sprzętu AGD w Europie

Oddział Whirlpool w Europie dopiero zacznie przechodzić ogromne zmiany, został przeniesiony bowiem do nowej spółki. Powstał nowy podmiot Beko Europe, w którym 75 proc. udziałów należy do tureckiego Beko, a 25 proc. do Whirlpool Corporation. Grupa będzie działać na 57 rynkach, zatrudniając około 55 tys. pracowników, a łączne przychody firmy sięgną około 11 miliardów euro.

Póki co firma nie poformowała, co fuzja oznacza dla rynku oraz dla pracowników, ale może to oznaczać kolejne redukcje. Właściciel Beko, czyli turecki Arçelik, w efekcie transakcji stał się największym producentem AGD w Europie pod względem liczby produkowanych urządzeń i osiągnął skonsolidowany obrót w wysokości 8 mld euro w 2023 r. W 31 centrach badawczo-rozwojowych i projektowych Arçelik zatrudnia ponad 2,3 tys. naukowców i ma ponad 3,5 tys. zarejestrowanych międzynarodowych zgłoszeń patentowych.