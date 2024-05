Czytaj więcej Polityka Sędzia Szmydt publikuje dokument z podpisem Komorowskiego. Jest reakcja - Prezydenci powołują sędziów od kilkuset do paru tysięcy na razy. Nie ma możliwości pamiętać każdego - tak Bronisław Komorowski w rozmowie z Wirtualną Polską komentuje fakt, że sędzia Tomasz Szmydt opublikował w sieci postanowienie o powołanie go na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podpisane przez byłego prezydenta.

Na pytanie czy sędzia Szmydt był szpiegiem białoruskim, Trela odparł, że „wszystko na to wskazuje”. - Te informacje, które do nas docierają, mogą układać się w jedną całość, że on już od kilku lat działał na dwa fronty, przekazywał rosyjskiemu wywiadowi, białoruskiemu, co dzieje się w Polsce — informacje, które były jawne, ale też informacje, które były tajne. Przez jego ręce przechodziły różne dokumenty - dodał.



Trela zwracał uwagę, że Szmydt, jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, „miał dostęp do bardzo ważnych spraw”. - Ja przechodzę procedurę uzyskania dostępu do informacji ściśle tajnych, więc zdaje sobie sprawę ile tam dla mnie jest informacji. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek miał takie informacje na temat tego czy innego polityka, ministra — dodał. - Wydaje mi się, że ten proceder mógł trwać kilka lat. Mam nadzieję, że służby to wyjaśnią, sprawdzą - mówił też Trela.



Poseł Nowej Lewicy wyraził też oczekiwanie, że "któryś ze współpracowników ministra Ziobry, albo sam minister Ziobro zabierze głos w tej sprawie". - To był hejter z obozu PiS, to on hejtował na tych, którzy krytykowali zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Oczekuję, że Ziobro zabierze głos w tej sprawie i ustosunkuje się, powie jakie stosunki łączyły go z sędzią - mówił też Trela przypominając, że Ziobro, mimo ciężkiej choroby, występował publicznie po tym, gdy do jego domu weszło ABW.



Tomasz Trela o PiS: Gdy mają do wyboru iść do Brukseli, czy do Moskwy, wybierają wschód

O sędzim Szmydcie Trela mówił, że „trudno dziś mówić, że jest Polakiem”. - Nie możemy dziś jednoznacznie powiedzieć, że to był ostatni szpieg, który działał dla agentury rosyjskiej, białoruskiej - stwierdził jednocześnie. - Chcę głęboko wierzyć w to,. że nie ma takich ludzi więcej, ale nie dam sobie za to uciąć ręki, bo mógłbym nie mieć ręki - dodał. - Zbydlęcenie ludzi dla ochrony własnych czterech liter jest większe niż nam się w głowie mieści - mówił też.



Trelę spytano też o wpis Donalda Tuska, który po konferencji sędziego z Polski na Białorusi pisał w serwisie X, że Polska stoi przed wyborem „KO czy PiS, Europa czy Rosja”. Czy zdaniem posła Lewicy PiS realizuje rosyjskie interesy w Polsce?