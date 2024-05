Sędzia Tuleya: Szmydt mógł mieć dostęp do kluczowej wiedzy o państwie polskim

Sędzia Tomasz Szmydt, który zwrócił się do władz Białorusi o azyl polityczny, miał dostęp do wiedzy, która "może być kluczowa z punktu widzenia państwa polskiego" - ocenił we wtorek sędzia Igor Tuleya.