Najbardziej atrakcyjne branże dla polskich pracowników. Jest nowy lider

Wyniki tegorocznego zestawienia mogą dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że każda z trzech najlepiej ocenianych branż przechodzi teraz okres niełatwej transformacji wymuszonej przez nowe warunki rynkowe. Widać to dobrze w sektorze IT, gdzie gospodarcze spowolnienie w połączeniu z boomem sztucznej inteligencji zakończyło w 2023 r. postpandemiczną hossę i czasy rynku pracownika.

Atut mocnych marek

Zdaniem Mateusza Żydka, rzecznika Randstad Polska, chociaż nie ma wątpliwości, że sygnały o zamrażaniu i ograniczaniu zatrudnienia w sektorze IT wpływają na ogólną percepcję sytuacji w branży, to dla wielu pracowników nadal jest to sektor z lepszymi perspektywami niż wiele innych.

– W dodatku raz zbudowana przez lata marka pracodawców z tego sektora nie będzie tracić na atrakcyjności dynamicznie, tylko powoli i stopniowo. Na tym polega magia marki pracodawcy, że jeśli jest silna, to nawet pewne perturbacje nie powodują natychmiastowego tąpnięcia w opiniach na jej temat – wyjaśnia Mateusz Żydek.

– Sektor IT zawsze był postrzegany przez pryzmat atrakcyjnej siatki wynagrodzeń. I choć z rynku dochodzą sygnały, że koniunktura w tym sektorze nieco osłabła, ogłoszeń o pracę jest mniej, a bywa także, że redukowane są etaty, to jednak wynagrodzenia, szczególnie oferowane doświadczonym profesjonalistom, pozostają silnym motywatorem – zwraca uwagę Beata Wolska, ekspertka rynku pracy w Randstad Polska.

Pokazują to także dane GUS, na koniec 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w sekcji informacja i komunikacja (do której należy IT) wynosiło 12,6 tys. zł brutto, czyli o ponad dwie trzecie więcej powyżej krajowej średniej. Z kolei w sektorze przedsiębiorstw (czyli w firmach z co najmniej 10 pracownikami) przeciętna płaca, która w całym sektorze przekroczyła w marcu br. 8,2 tys. zł brutto, w IT wzrosła do ponad 14,8 tys. zł.